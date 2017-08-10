Стівен Кінг дав підказку, який з його романів можуть взяти за основу для майбутнього фільму

Тільки в цьому році чотири книги Стівена Кінга стали основою для фільмів і телевізійних шоу: "Темна вежа", "Це", "Туман" і "Містер Мерседес". В інтерв'ю Variety письменник зізнався, який зі своїх творів він хотів би побачити на екрані. ""Історію Лізі", я думаю."Історія Лізі" — моя улюблена книга, і мені б хотілося, щоб це було зроблено, особливо зараз, коли є якась відкритість в потокових послугах на телебаченні і навіть в кабельних мережах.

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Тепер є більше свободи робити щось, і коли ви знімаєте фільм по книзі, є така річ, яку я називаю синдромом сидіння на валізі ", — сказав Кінг. Він натякнув на те, що не варто "впихати" в нетривалий фільм занадто багато деталей.

Автор також зауважив, що "в телешоу у вас є 10 годин, завжди є можливість зробити щось на кшталт "Оповідання служниці", що незвично".

"Історія Лізі" була опублікована в 2006 році і була присвячена дружині Кінга Табіті. У книзі розповідається про Лізі, вдову відомого письменника Скотта Лендоназа. Жінка протистоїть тим же демонам, які переслідували її померлого чоловіка 25 років в таємничому місці, відомому як "Boo'ya Moon".