Стівен Кінг назвав Трампа "фейковим" президентом

Американський письменник Стівен Кінг назвав президента США Дональда Трампа «фейковим». Повідомлення опубліковане в твіттері Кінга.

«Новини реальні. Президент фейковий», – заявив письменник.

Запис Кінга швидко став вірусним. Це один з найпопулярніших твітів.

Реакція на заяву письменника виявилася неоднозначною, передає BuzzFeed. За словами деяких користувачів, Кінг забув, що Трамп виконує свою роботу, для якої був обраний. Інші коментатори назвали фейковими книги Кінга.

Шанувальники письменника виступили на його захист. Крім того, частина користувачів почали придумувати жартівливі альтернативи для президента.

Коментарів від Білого дому поки не надходило.

Трамп неодноразово говорить про фейкові новини. Наприклад, у травні повідомлялося, що глава держави знову обрушився на «фейкові ЗМІ» після історії про його зятя.

Також повідомлялося, що Трамп вніс Стівена Кінга в чорний список в твіттері.

The news is real. The president is fake.