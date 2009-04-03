Експертиза підтвердила самогубство російського віце-консула в Одесі

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, знайдений вранці 30 березня повішеним у російському Генеральному консульстві в Одесі віце-консул Ігор Цвєтков покінчив життя самогубством.

Про це сьогодні повідомили УНІАН в Одеському бюро судово-медичної експертизи.

За висновком судово-медичного експерта Сергія ЮРЧЕНКА, який брав участь у проведенні експертизи з української сторони, для інших висновків немає підстав.

У Генконсульстві Російської Федерації, в будівлі якого сталася трагедія, відмовляються від будь-яких коментарів.

Не мають ніяких відомостей про причини і обставини смерті 44-річного дипломата, а також про узгоджене з його родичами місце поховання і в Представництві МЗС України в Одесі.

“Ми дотепер не одержали ноту з цього приводу від Генерального консульства Російської Федерації”, - заявив у бесіді з кореспондентом УНІАН перший секретар Представництва МЗС України в Одесі Георгій ЗАКРАВЯВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, І.Цвєтков функціонально відповідав у Генконсульстві РФ за двосторонню співпрацю в культурній сфері. Одружений, батько 13-річної доньки. Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, саме І.Цвєтков відповідав також за співпрацю і підтримку, зокрема фінансову, проросійських політичних сил Одеси, зокрема, партії «Родіна», яку очолює Ігор МАРКОВ. За відомостями деяких ЗМІ, у січні поточного року з автомобіля І.Цвєткова був викрадений портфель із службовою документацією.