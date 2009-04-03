Учні жорстоко побили вчителя під час уроку

У Костянтинівці Донецької області в Навчально-виховному комплексі (загальноосвітня школа №17) учні 11-го класу під час уроку жорстоко побили вчителя.

Про це кореспондентові УНІАН розповіла вчителька, яка працює в одній із шкіл Костянтинівки.

За її словами, наскільки стало відомо у вчительських колах міста, у понеділок, 30 березня, під час проведення уроку музики в 6-му класі до класної кімнати увірвались троє одинадцятикласників цієї ж школи. Вони почали заважати проведенню уроку, ображати вчителя і приставати до дівчаток-шестикласниць. Старшокласники не реагували на вимоги вчителя залишити клас, і коли вчитель спробував захистити дівчаток, одинадцятикласники почали його бити.

Вчителя побито до крові. Він потім поступив до лікарні з переломом щелепи, з численними саднами, гематомами і т.д.

За словами співрозмовниці агентства, сусідні з цією класною кімнатою шкільні кабінети були порожніми, тому ніхто не чув, що відбувається на уроці музики в 6-му класі. Вчителька розповіла, що в міліцію про подію повідомили батьки шестикласників, які виявились свідками жорстокого биття вчителя.

У міськуправлінні міліції Костянтинівки жодних пояснень дати не змогли, лише підтвердили сам факт побиття вчителя і те, що він перебуває в лікарні.

«У понеділок, 6 квітня, можливо, буде висновок медиків. Тобто, висновок медичного експерта про отримання тілесних ушкоджень, про ступінь їх тяжкості, щоб можна говорити – важко чи ні побили, тоді і йтиметься про ідентифікацію відповідальності», - сказали в міськвідділі.

На питання УНІАН, чому досі немає висновку лікарів, адже постраждалий перебував у лікарні з 30 березня, робили операцію, в Костянтинівському міськвідділі міліції відповіли: «Так, йому роблять операції, але висновку медичної експертизи ще немає. На сьогодні прокоментувати не можемо, давайте зачекаємо до понеділка».

«Зараз збираються матеріали і збирається вся доповідна база, потім порушується кримінальна справа, потім говоритимемо, за якою статтею, як було і на підставі чого і хто винен», - відзначили в міліції.