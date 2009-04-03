Росія розраховує, що "Південний потік" буде пріоритетним для ЄС

Росія розраховує, що Європейський Союз включить проект "Південний потік" до числа пріоритетних проектів ЄС, як і «Північний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив постійний представник РФ при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

Зокрема, він зазначив, що "Північний потік" включено до числа того, що вони називають європейськими енергетичними пріоритетами.

«Офіційна позиція ЄС - що це елемент зміцнення енергобезпеки Європи. "Південний потік" поки такого статусу не має - для цього потрібна одностайність 27 країн-членів ЄС, але він почався небагато пізніше ("Північного потоку") й знаходиться у менш просунутій фазі, тож ми розраховуємо, що на якомусь етапі аналогічне рішення має бути ухвалено, оскільки це об`єктивно відповідає інтересам не лише Росії та тих країн, які підписали відповідні угоди, але й Євросоюзу в цілому та Європи в більш загальному плані", - сказав В.ЧИЖОВ.