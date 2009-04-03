Прокуратура ще сподівається зупинити розпродаж київських підприємств

Прокуратура столиці підготувала позов до суду у зв’язку з незадоволенням її протесту на рішення Київради про продаж часток пакетів акцій комунальних підприємств міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, зокрема, йдеться про протест прокуратури столиці на рішення «Про Програму приватизації об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2007 - 2010 роки» в частині продажу пакету акцій ВАТ «АК «Київводоканал», ВАТ «Київгаз», ВАТ «Хліб Києва», вищого навчального закладу «Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна» та ТОВ «Метровагонсервіс» КП «Київський метрополітен».

Крім того, як повідомляє прес-служба відомства, до суду буде направлено звернення прокуратури у зв’язку з відмовою задовольнити її позов по дитсадку “Орлятко”, а саме - йдеться про незаконне рішення Київради «Про внесення змін до рішення Київради від 27.12.01 № 208/1642 «Про формування комунальної власності територіальних громад міста Києва», відповідно до якого з комунальної власності територіальної громади Печерського району столиці виведено нежитлову будівлю за адресою: пров. Аскольдів, 5, де знаходиться діючий дитячий дошкільний заклад.

“Зважаючи на те, що протести було відхилено, прокуратура столиці вже підготувала відповідні позови до суду”, - зазначається в повідомленні столичної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня на сесії Київради депутати чотири рази голосували по підготовленому проекту рішення “за відхилення протесту прокуратури”, пов’язаному з продажем акцій стратегічних підприємств столиці, бо не могли набрати 61 голос на його підтримку. Більшість депутатів не погоджувалась з тим, що протест слід відхилити та погодитись з продажем акцій вказаних вище підприємств.

По протесту, що пов’язаний з дитсадком “Орлятко”, депутати голосували два рази, оскільки також не набиралось необхідної кількості голосів, щоб його відхилити.

Обидва підготовлені проекти рішень про відхилення протестів прокуратури набрали в результаті по мінімуму необхідних голосів – по 61.