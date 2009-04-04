Світові ціни на нафту трохи змінилися
00:47, 04 квітня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 3 квітня на провідних нафтових біржах трохи змінилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в травні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 53,47 (+0,72) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 52,51 (-0,13) дол./бар.
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