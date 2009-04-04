Світові ціни на нафту трохи змінилися

Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 3 квітня на провідних нафтових біржах трохи змінилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в травні склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 53,47 (+0,72) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 52,51 (-0,13) дол./бар.

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