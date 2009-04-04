Путін розраховує качати газ до Ізраїлю

Голова уряду РФ Володимир Путін розраховує, що нове керівництво Ізраїлю підтримає проект із створення нової газопровідної системи через Туреччину. Про це прем`єр-міністр РФ повідомив на зустрічі з головою ВАТ "Газпром" Олексієм Міллером.

За його словами, недавно у нього відбулася розмова з обраним прем`єром Ізраїлю, під час якої, зокрема, торкнулися питання про створення нової трубопровідної системи, що проходить через територію Туреччини.

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