Україна передала справи Чорноморського флоту жінці

Помічником командувача Військово-морськими силами України вперше стала жінка - капітан 3-го рангу Марина Каналюк, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. М.Каналюк опікатиметься питаннями, пов`язаними з функціонуванням структур Чорноморського флоту РФ та його перебуванням на території України.

Свою військову кар`єру М.Каналюк почала курсантом Севастопольського військово-морського інституту ім.Нахімова, який закінчила 2000 р. У 2000-2005 рр. проходила службу на різних посадах у військових частинах ВМС - служила в науковому центрі ВМС і у відділі міжнародної військової співпраці штабу командування ВМС, уточнює РосБізнесКонсалтинг.