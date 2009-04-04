На шахті у Львівській області під завал потрапили четверо гірників
11:32, 04 квітня 2009Суспільство
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Їхня доля залишається невідомою...
Сьогодні о 04.40 в селищі Гірник Сокальського району Львівської області на шахті „Відродження” (ДП „Львіввугілля”), сталося обрушення породи на горизонті 530 метрів.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, під завал потрапили 4 гірників.
Станом на 08.00 їхня доля залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи ведуть 5 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міністерства вугільної промисловості.
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