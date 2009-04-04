На Луганщині підірвали пам’ятник Леніну

У місті Рубіжне Луганської області невідомі підірвали пам’ятник Леніну.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків Управління МВС в Луганській області.

Пам’ятник встояв, але є пошкодження – нижче спини вирвано кусок розміром 30х40 см. Пам’ятник – порожньотілий, зі сплаву латуні і міді, висота 2,8 м.

За словами керівника ЦГЗ Тетяни ПОГУКАЙ, повідомлення про пошкодження пам’ятника надійшло в чергову частину міського управління МВС вчора, 3 квітня, о 19.40. На місце події одразу виїхала група експертів-криміналістів. За попередніми висновками, пам’ятник пошкоджено в результаті вибуху невідомого на цей час вибухового пристрою. Зараз на місці події працюють фахівці з вибухової техніки. Вона також додала, що пам’ятник не перебуває на балансі міської ради і він готувався до демонтажу.

В той же час лідер комуністів міста Рубіжне, депутат міської ради Неллі ЗАДИРАКА повідомила в коментарі УНІАН по телефону, що вибух стався в ніч з 2-го на 3-тє квітня о 00.30. За свідченнями людей, які мешкають поряд, вибух був дуже сильним, сказала Н.ЗАДИРАКА.

За її словами, пам’ятник Леніну значиться в загальному реєстрі пам’ятників, в міськраді питання про його демонтаж не розглядався. Вона також додала, що місцеві депутати-комуністи у понеділок, 6 квітня, вимагатимуть з цього приводу скликати термінове засідання сесії міської ради.

Н.ЗАДИРАКА також заявила, що комуністи міста наполягатимуть на реставрації пам’ятника, і вимагатимуть, щоб реставраційні роботи було завершено до дня народження Леніна – 22 квітня.