У Вінниці буде Генконсульство Польщі

У Вінниці Генеральне консульство Республіки Польща буде відкрито 1 вересня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Вінницької облдержадміністрації Владислав МОРМІТКО.

"На адресу голови обласної державної адміністрації Олександра ДОМБРОВСЬКОГО надіслано рішення міністра закордонних справ Польщі Радослава СІКОРСЬКОГО щодо відкриття Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, у якому зазначено, що Консульство буде відкрито з 1 вересня 2009 року", - сказав він.

За словами В.МОРМІТКА, також у надісланому рішенні зазначено, що консульський округ консульства буде окреслений окремим рішенням міністра закордонних справ, яким встановлюється територіальний розподіл компетенцій польських консульських установ на території України.

"На даний час остаточно узгоджується місце розташування Генерального консульства. Але найбільш вірогідним є будівля торгово-розважального комплексу «Магі-Центр»", - додав представник Вінницької ОДА.

Як повідомляв УНІАН, Польща мала намір відкрити цього року свої консульства у трьох українських містах - Вінниці, Севастополі та Івано-Франківську. Однак пізніше через кризу відмовилася від відкриття консульства в Івано-Франківську.