Замахи на генконструктора АНТК ім.Антонова і проректора НАУ пов’язані?

В Міністерстві внутрішніх справ не виключають, що два замахи - на першого проректора Національного авіаційного університету Максима ЛУЦЬКОГО та гендиректора АНТК ім. Антонова Дмитра КІВУ – можуть бути пов’язані між собою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Це одна з робочих версій», - сказав глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, на М.ЛУЦЬКОГО було скоєно озброєні напади 5 лютого цього року та 1 квітня. Його автомобіль обстрілювали. Під час останнього нападу кілера було затримано.

Замах на генерального конструктора державного підприємства «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова» було Д.КІВУ було скоєно 5 лютого 2009 року. На нього напали невідомі, завдавши удар важким предметом по голові. Двом злочинцям тоді вдалося викрасти портфель Д.КІВИ.