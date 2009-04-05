Литвин пропонує ввести плату за в'їзд до України

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає за доцільне ввести плату за в`їзд до України на пунктах прикордонного пропуску для громадян країн, зокрема ЄС, які видають платні візи для українців.

Про це він сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Україна безвізовий режим ввела і нічого з цього не одержує. До речі, перед нашою зустріччю я сьогодні доповідь слухав наших юристів. Я їм запропонував підготувати пропозицію, щоб ввести на пунктах прикордонного пропуску плату за в`їзд – не візовий режим», - сказав В.ЛИТВИН.

Він відзначив, що маючи спрощений візовий режим з ЄС, українцям, щоб одержати візу, потрібно піти до посольства, стати в чергу, здати відбитки пальців, заплатити - іноді по 2,5 тис. грн.

Спікер наголосив, що платний в`їзд має бути не тільки для жителів ЄС, а й тих країн, які стягують відповідну плату за візи з українців.

«Щоб це було дзеркальне відображення. Припустимо, якщо якась країна бере з нас 30 євро, і ми переводимо в гривні за курсом. Це не віза, це не плата за візу, а плата за в`їзд», - сказав він.

Водночас В.ЛИТВИН назвав «нереальним» відновлення візового режиму з Європейським Союзом.

За його словами, введення плати за в`їзд розв`язало б фінансові проблеми утримання українських посольств за кордоном.

«Сьогодні ми нічого не одержуємо. Більше того, сьогодні ми змушені в 10 країнах скоротити свої представництва, бо проблема їх утримувати в умовах кризи», - сказав В.ЛИТВИН.