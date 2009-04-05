Минулої доби сталося 557 ДТП

В Україні минулої доби сталося 557 дорожньо-транспортних пригод, в яких 12 осіб загинули, 137 – травмовані.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті ДАІ Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, вчора о 21.30 на автошляху Луганськ - Щастя водій автомобіля «Газель» не впорався з керуванням та допустив перекидання мікроавтобусу. В результаті ДТП постраждали четверо пасажирів, яких було госпіталізовано до медичних закладів.