На Прикарпатті злодій здав у брухт бульдозер вартістю 120 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків УМВС України в Івано-Франківській області.

Зокрема, за інформацією міліції, 33-річний мешканець приміського села викрав бульдозер, який стояв на березі річки. Спецтранспорт, як згодом виявилося, водій змушений був залишити через якусь поломку.

Чоловік, оперативно завантаживши бульдозер за допомогою автокрана на вантажівку, доправив його до одного з пунктів прийому брухту. Між тим реалізувати викрадений бульдозер йому вдалося не відразу. Після кількох невдалих спроб він нарешті знайшов пункт прийому, який погодився заплатити готівкою 10 тис. грн. за такий «брухт».

У свою чергу керівництво підприємства, якому належав бульдозер, повідомило про крадіжку у райвідділ міліції, і вже наступного дня правоохоронці знайшли бульдозер вартістю понад 120 тис. грн. та його викрадача.