Із Тернополя вже два дні не вивозять сміття - люди перекрили дорогу

Із Тернополя вже два дні не вивозиться сміття, оскільки о 5-й годині ранку 4 квітня мешканці з прилеглих до Малашівського сміттєзвалища сіл перекрили дорогу на звалище і не пускають туди автомобілі зі сміттям.

Як повідомив кореспонденту УНІАН міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ, мерія з цього приводу вже звернулася до обласного управління міліції та обласного Управління СБУ з проханням забезпечити порядок і не допустити виникнення техногенно небезпечної ситуації.

“Наразі буде зафіксовано адміністративне правопорушення, але якщо ці люди не звільнять дорогу, то за це передбачена кримінальна відповідальність”, - сказав Р.ЗАСТАВНИЙ. За його словами, дорогу блокують близько 100 осіб із трьох сусідніх із сміттєзвалищем сіл. Їхня позиція категорична – припинити вивозити сміття, оскільки вони вже втомилися від постійного смороду та сміття, яке їм вітер заносить на подвір’я.

Попри те, що начальник міського Управління ЖКГ Олег СОКОЛОВСЬКИЙ запевнив людей, що сміттєзвалище не несе загрози здоров’ю мешканців прилеглих сіл, а також нагадав, що місто частково вже провело рекультивацію на звалищі і планує невдовзі її завершити, а через 3 роки припинити сюди вивезення сміття, люди продовжують блокувати дорогу.

“Там чекають вже 20 машин, які вивозять сміття з Тернополя, тому наразі збір сміття у місті припинено. Не можуть потрапити на сміттєзвалище і автомобілі із Тернопільського та Зборівського районів, що загрожує виникненням стихійних сміттєзвалищ довкола, якщо хтось почне зібране сміття вивантажувати будь-де, аби якось вийти з ситуації”, - зауважив Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він висловив сподівання, що правоохоронні органи вирішать ситуацію, адже люди, які перекрили дорогу, діють незаконно.