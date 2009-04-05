Росія намагається відіграти «газовий ляпас» ЄС і України?

Росія спробує переконати Євросоюз змінити декларацію, підписану з Україною, про модернізацію газотранспортної системи країни

Про це в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» заявив колишній міністр палива і енергетики України Юрій Бойко. За його словами, цей документ сприймається в Москві як ляпас з боку ЄС у помсту за січневі приниження Європи і України.

"Власне, вона вже це почала з Німеччиною, як найбільш стабільним і традиційним партнером", - відзначив він "По-друге, я вважаю, різко активізується, особливо з урахуванням наданих кредитів з боку Китаю, співпраця з Китаєм, Японією. Тобто буде східний вектор, він і так вже з`явився, і певна частина політичної еліти Росії вже переорієнтувалася туди, цей вектор зараз превалюватиме. Напевно, він буде зараз основним", - додав Ю.Бойко Він зазначив, що підписання декларації між Україною і ЄС про модернізацію української ГТС без участі Росії стало "ляпасом помсти за приниження" в січні 2009 року. "Виходячи з моїх спостережень, за ситуації, коли підписали декларацію про реконструкцію ГТС без участі третьої рівноцінної складової - Росії, вони (українські власті) чудово розуміли, що вона матиме більше політичний сенс і накладе на Україну певні зобов`язання. Але головну мету - підвищення надійності транзиту і забезпечення гарантій постачань - ця декларація не вирішить", - сказав Ю.Бойко.