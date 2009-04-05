500 млн. грн. зі стабфонду підуть на проекти з енергозбереження

У 2009 році зі стабілізаційного фонду держбюджету України виділяється 500 мільйонів гривень на проекти, пов`язані з енергозбереженням в галузі житлово-комунального господарства. Про це заявив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України Олександр МАЗУРЧАК, перебуваючи в Полтаві.

Як передає корреспоондент УНІАН, за його словами, проблема економії енергоносіїв є найактуальнішою не тільки для України, але й для інших країн світу.

"Раніше до питання енергозбереження ставилися дещо інакше, адже були дешеві енергоносії, і ніхто не збирався переходити на сонячні батареї при ціні на електроенергію 4 копійки за кіловат, - зазначив О.МАЗУРЧАК. - Ніхто і не думав про теплові насоси і про енергозберігаючі технології. На сьогодні теплові насоси, які першими в Україні запровадили фахівці "Полтававодоканалу", - це один з пріоритетних напрямів розвитку енергозберігаючих технологій. Адже в Україні виробляється достатня кількість електроенергії, і до того ж в нічний час вона дешевша".

За словами заступника міністра, головною перешкодою в процесі запровадження енергозберігаючих технологій в країні залишається відсутність коштів.

О.МАЗУРЧАК повідомив, що зараз міністерство ЖКГ активно працює над питанням залучення довгострокових пільгових кредитів від Світового банку, які направлять на фінансування енергозберігаючих технологій по всій країні.

Як повідомляв УНІАН, Полтавська область сподівається скоротити мінімум на 20% споживання газу, відмовившись від підігріву води за допомогою блакитного палива. Полтавський водоканал планує за допомогою теплових насосів відбирати мінімум 8 градусів тепла з каналізаційних труб, стічна вода в яких має температуру 16-21 градус. При цьому ККД установки становить 4,8. За допомогою нової технології «Полтававодоканал» вже опалює приміщення адміністративної будівлі та цехів.