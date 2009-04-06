МВФ розраховує на міцність слова Ющенка і Тимошенко

Цього тижня до України знову завітає місія Міжнародного валютного фонду. Закордонні гості обговорюватимуть умови надання чергових кредитних траншів. Окрім суто економічних проблем, ітиметься також про політичні.

МВФ розраховує на виконання обіцянок президента Ющенка та прем`єра Тимошенко забезпечити 13-17 квітня ухвалення законів зі зміцнення фінансового стану Пенсійного фонду та «Нафтогазу України», а також узгоджених з МВФ та Світовим банком законопроектів щодо стратегії реструктуризації українського банківського сектора.

Натомість, президент Центру ринкових реформ та депутат фракції «Наша Україна-Народна самооборона» Володимир Лановий вважає, що для збалансування бюджету достатньо вже схвалених раніше законопроектів, на яких наполягав МВФ. А щодо «Нафтогазу», то, як сказав економіст, шестимільярдна підтримка цього підприємства є «протизаконною з точки зору економіки»: «Налагоджувати бюджет – це одне. А виривати гроші з бюджету, або допомагати банкруту, – це зовсім інше. Не все можна диктувати країні лише під один кредит».

Інші оглядачі зазначають, що крім економічних проблем МВФ і далі матиме клопіт з відсутністю єдиної позиції президента, прем’єра та парламенту.

Німецька хвиля