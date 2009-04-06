Банки узяли на мушку: кількість нападів зросла в 2,4 раза

Від початку року кількість нападів на українські банки виросла в середньому в 2,4 раза.

За даними Міністерства внутрішніх справ, за I квартал цього року на відділення банків, обмінні пункти і банкомати злочинці нападали 62 рази, тоді як за весь 2008 рік - 103 рази. Виходить, що минулого року в середньому здійснювалося 8-9 нападів на місяць, а цього року - більше 20.

Ситуація може посилитися, оскільки разом зі зростанням злочинності комерційні банки будуть змушені скорочувати витрати на охорону через зниження прибутку.

З початком нового кварталу грабіжники, схоже, не планують зменшувати оберти. Так, 1 квітня в Запоріжжі було пограбовано відділення Ощадбанку. Злочинець зник з 2,3 тисячі гривень. Наступного дня в Кіровоградській області співробітники державної служби охорони затримали злочинця, який розбив скло і проник у відділення Приватбанку. Того ж дня увечері, 2 квітня, в Харкові було здійснено напад на інкасаторську службу Ощадбанку. В результаті перестрілки три інкасатори загинули, а грабіжники зникли на викраденому автомобілі інкасаторської служби, в якому знаходилося близько 300 тисяч гривень.

Скорочення прибутку банків і складне фінансове становище змушують банкірів економити не тільки на зарплатах співробітників, але і на безпеці банку. Так, за даними МВС, в кінці минулого року не охоронялося близько 30% банківських відділень - ці відділення не мали ані охоронця, ані кнопки тривожного сигналу (для екстреного виклику групи швидкого реагування).

Охорона банків дійсно обходиться недешево. Наприклад, Державна служба охорони (ДСО) за годину роботи свого охоронця бере 22 гривні. Цілодобова охорона одного об`єкту коштує в середньому близько 16 тисяч гривень на місяць, 12-годинна - близько 8 тисяч гривень на місяць. Приватні охоронні служби обходяться дешевше. Наприклад, в компанії «СБ-гарант» за годину роботи охоронця зі зброєю доведеться заплатити 18-20 гривень, без зброї - 15-17 гривень.

Банкіри стверджують: щоб скоротити витрати на охорону відділень, вони відмовлятимуться від фізичної охорони (де це дозволяють зробити вимоги Нацбанку) або ж користуватимуться послугами дешевших охоронних фірм.

«Витрати на охорону банків - велика стаття. Державна служба охорони - це дороге задоволення. Тому банки, особливо ті, які не мають прибутку або зазнали збитків, прагнутимуть скоротити цю статтю витрат. Мінятимуть фізичну охорону на тривожні кнопки або інші охоронні фірми, чиї послуги стоять дешевше, наприклад, без вогнепальної і травматичної зброї», - говорить голова правління Індустріалбанку Леонід Гребінський.

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