У Чернівцях за 3 сотки землі запропонували 73 млн. гривень

На аукціоні з продажу земельних ділянок, який відбувся у Чернівцях, одна подружня пара, намагаючись придбати 3 сотки землі на одній з вулиць в обласному центрі, підняла ціну майже у 1200 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника управління земельних ресурсів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради Віталія ЧИНЧИКА, подружжя – чоловік і жінка, які засперечалось між собою, - не хотіли уступити один одному, піднявши ціну за 3 сотки землі із стартових 62 тисяч до 73 мільйонів гривень.

В.ЧИНЧИК також повідомив, що на земельну ділянку по вул. Руській, 263 площею 0,0314 га, яка має комерційне призначення, було п’ятеро претендентів, у тому числі і подружня пара. Інші учасники, коли ціна піднялася до 170 тисяч гривень, відмовилися від подальшої участі в аукціоні.

Натомість подружжя, змагаючись між собою, дійшло до фантастичної суми.

Як тільки чоловік піднімав ціну, жінка називала ще більшу суму. Вона зупинилася лише тоді, коли чоловік назвав суму 73 мільйони гривень за 3 сотки. «Оскільки порушень не було, ліцитатор не міг припинити торги, хоча запропонована чоловіком ціна не відповідає реальній за таку земельну ділянку. Це кілька річних планів надходжень від продажу землі у місті», - зауважив В.ЧИНЧИК.

Тепер переможець, за умовами торгів, повинен до вівторка підписати з Чернівецькою міськрадою договір купівлі-продажу цієї земельної ділянки і в місячний термін сплатити названу суму. Якщо він цього не зробить, то, відповідно до положення про аукціон, втратить суму гарантійного внеску – 6,2 тис. грн. За правилами, саму ж ділянку повторно виставлять на торги.