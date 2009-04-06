Двоє українців опинилися у полоні піратів

Сомалійські пірати захопили німецький контейнеровоз із двома українцями на борту.

Про це УНІАН повідомив головний редактор журналу «Морський Бюлетень – Совфрахт» Михайло ВОЙТЕНКО.

За його словами, судно було захоплено сомалійськими піратами 4 квітня на відстані 400 миль від сомалійського порту Кісмая. В захопленні брали участь 6 піратів на одному човні, поруч було судно-база.

За інформацією М.ВОЙТЕНКА, до складу екіпажу входять: капітан – громадянин Німеччини, старший помічник, 2-й механік і старший механік – громадяни Росії, 3-й помічник і моторист - громадяни України. Також на борту 14 громадян Філіппін.

Він повідомив, що на борту «Hansa Stavanger» сотні контейнерів із вантажами, вартість яких оцінюється в десятки мільйонів доларів.

«Якщо корабель виходив з Азії до країн Східної Африки з товарами, то викуп 2-3 млн. дол. стає дуже малою величиною порівняно з вартістю товарів, які, на відміну від танків або нафти, сталі або руди, можна розграбувати – це товари широкого попиту, від шкарпеток до домашніх кінотеатрів і комп`ютерів», - сказав М.ВОЙТЕНКО.

За його словами, контейнеровоз виходив із Джебель Алі (ОАЕ) до Момбаса (Кенія), а далі Дар-ес-Салам (Танзанія).