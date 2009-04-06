У Тернополі прізвища боржників вивісили на біг-бордах

У Тернополі прізвища боржників за послуги теплопостачання оприлюднили на біг-бордах.

Як повідомив кореспонденту УНАН керівник прес-служби міської ради Олег УДИЧ, загалом в місті встановлено 7 таких щитів – по одному на кожному масиві.

На біг-бордах вказано прізвища людей, які живуть на даному масиві і заборгували КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” від 3 тис грн. Також вказано їхню адресу та суму боргу.

“До таких дій мерія вдалася, щоб боротися з боржниками шляхом громадського осуду. Сусіди боржника повинні знати, через кого вони потенційно можуть лишитися без тепла в опалювальний сезон, коли тепловикам не вистачить грошей для проплати газу. І ці сусіди мали б впливати на своїх знайомих-боржників”, - зазначив О.УДИЧ.

За його даними, на щитах розміщено прізвища близько 100 боржників, щодо кожного з них є рішення суду, яке зобов’язує абонента погасити борг. Щити, за задумом мерії, висітимуть у місті як мінімум до кінця опалювального сезону. Як зауважив О.УДИЧ, якщо боржник погашає борг, його прізвище заклеюватимуть стрічкою або навпроти нього наклеюватимуть напис “Оплачено”.