У Тернополі прізвища боржників вивісили на біг-бордах

11:25, 06 квітня 2009
Суспільство
2245 0

Щоб сусіди "впливали"

У Тернополі прізвища боржників за послуги теплопостачання оприлюднили на біг-бордах.

Як повідомив кореспонденту УНАН керівник прес-служби міської ради Олег УДИЧ, загалом в місті встановлено 7 таких щитів – по одному на кожному масиві.

На біг-бордах вказано прізвища людей, які живуть на даному масиві і заборгували КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” від 3 тис грн. Також вказано їхню адресу та суму боргу.

“До таких дій мерія вдалася, щоб боротися з боржниками шляхом громадського осуду. Сусіди боржника повинні знати, через кого вони потенційно можуть лишитися без тепла в опалювальний сезон, коли тепловикам не вистачить грошей для проплати газу. І ці сусіди мали б впливати на своїх знайомих-боржників”, - зазначив О.УДИЧ.

За його даними, на щитах розміщено прізвища близько 100 боржників, щодо кожного з них є рішення суду, яке зобов’язує абонента погасити борг. Щити, за задумом мерії, висітимуть у місті як мінімум до кінця опалювального сезону. Як зауважив О.УДИЧ, якщо боржник погашає борг, його прізвище заклеюватимуть стрічкою або навпроти нього наклеюватимуть напис “Оплачено”.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter