Збройний напад на автозаправку в Києві: касир поранений

У Києві сьогодні вранці в результаті розбійного нападу на автозаправну станцію ТНК з вогнепальної зброї було поранено касира.

Як повідомили УНІАН в Оболонському районному управлінні міліції м. Києва, напад стався близько 5-ї години в Пуща-Водиці.

Невідома особа двічі вистрелила з обрізу мисливської рушниці у павільйон, де знаходився співробітник АЗС, один з пострілів влучив касиру у ліве стегно.

За словами співрозмовника агентства, нападник нічого не забрав з каси, ймовірно, його щось налякало.

Наразі проводяться слідчо-оперативні дії. Порушено кримінальну справу за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.