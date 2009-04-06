Долар на міжбанку падає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1870/8,2650, до 11:00 рівні знизилися до 8,1800/8,2200, і до 12:00 цінові рівні знизилися до 8,1680/8,1880 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,торги російським рублем стартували котируваннями 0,2450/0,2490, до 11:00 цінові рівні концентрувалися в діапазоні 0,2450/0,2475, і до 12:00 значних рухів не спостерігалося - 0,2453/0,2468.

На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився, і до 12:00 досяг рівня 33,1815 (-0,1885).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3552/1,3554, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,0789/11,1905, до 11:00 ціни встановилися на значеннях 11,0694/11,1296, а до 12:00 знизилися вслід за доларом - 11,0532/11,0863.