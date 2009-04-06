Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,18 грн., продають – по 8,26 грн. Середній курс купівлі-продажу готівкового долара зберігається майже без змін із 5 квітня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі доларів коливаються в межах 8,10-8,23 грн., із продажу – 8,23-8,30 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,93 грн., що дещо дорожче, ніж 5 квітня, продають – по 11,22 грн. - на 1,5% дорожче. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,60-11,05 грн., із продажу євро - у межах 11,05-11,70 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 2,4%, порівняно з 5 квітня, і становить у середньому 0,2246 грн., продажу – підвищився на 2,7% – до 0,2516 грн. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,205-0,245 грн., із продажу – 0,24-0,27 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,18 грн., продають – по 8,25 грн. (курси майже не змінилися з 5 квітня). Середній курс купівлі євро в київських банках дещо підвищився й становить 10,95 грн., продажу – підвищився на 1,3% - до 11,20 грн.

Курс купівлі російського рубля в середньому по банках упав на 2,4% з учорашнього дня й становить 0,2246 грн., продажу – підвищився на 4,5% – до 0,256 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,12/8,27 грн., євро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,30 грн., євро – 10,80/11,15 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,16/8,20 грн., євро – 10,90/11,10 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 6 квітня, становить 7,70, до євро – 10,33725, до російського рубля – 0,23047.