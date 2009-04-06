Погода на завтра

Завтра, 7 квітня, на території України збережеться тепла й суха погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 9°; вдень 14-19° тепла, у південній частині та на Закарпатті місцями 19-22°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 8-13° тепла.

У Києві та Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі по області 1-6° тепла, вдень 13-18°, у Києві - вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.