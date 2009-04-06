Завтра Світовий банк оприлюднить новий прогноз для України

У вівторок, 7 квітня, Світовий банк оприлюднить новий щоквартальний макроекономічний прогноз для України й оцінку структурних реформ у державі.

Про це УНІАН повідомили в Представництві СБ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП у 2009 році з 4,5% до рівня «мінус 4%».

При цьому СБ покращив прогноз інфляції в Україні в 2009 році з 15,3% до 13,6%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила – 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

Зростання реального ВВП України в 2008 році, порівняно з 2007 роком, становило 2,1%, при цьому, зростання ВВП у 2007 році, порівняно з 2006 роком, становило 7,6%.