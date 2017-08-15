Суд в окупованому Криму заарештував українця -"диверсанта" на два місяці

Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці затриманого напередодні Геннадія Лимешко, якого ФСБ РФ називає агентом СБУ підозрює у підготовці диверсій в Криму. Про це повідомляється на сайті "суду".

Зазначається, що засідання по обранню запобіжного заходу відбулося 14 серпня.

"Київським районним судом р. Сімферополя у відкритому судовому засіданні розглянуто та задоволено клопотання слідчого слідчого відділу Управління ФСБ Росії по Республіці Крим про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Лімешка Геннадія Геннадійовича, підозрюваному в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 223.1 КК РФ", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у ФСБ заявили про затримання 12 серпня в окупованому Криму громадянина України Геннадія Лімешка, який нібито є «агентом» СБУ і який нібито мав намір зробити «диверсії» на об'єктах інфраструктури.

«Встановлено, що громадянин України Лімешко Геннадій Геннадійович, уродженець Харківської області, раніше проходив службу в так званій зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ, 9 серпня 2017 року прибув у Крим», - йдеться в повідомленні ФСБ.

Повідомляється, що 12 серпня 2017 року Лімешко був затриманий співробітниками окупаційних органів служби безпеки при спробі пошкодити лінію електропередач в районі траси Судак - Новий Світ.