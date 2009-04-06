У центрі Києва на тиждень обмежено рух транспорту (перелік вулиць)

У зв’язку з проведенням капітального та поточного ремонтів та будівництва на автошляхах Києва передбачаються деякі обмеження руху транспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію підприємства «Київавтодор».

Зокрема, обмеження руху у період з 6 до 13 квітня 2009 року передбачається на таких ділянках:

- проспект ім. 50-річчя Жовтня на ділянці від Великої кільцевої дороги до Борщагівського шляхопроводу - з 08.00 до 17.00 планується часткове обмеження руху на одну смугу;

- Московська пл. - часткове зайняття проїжджої частини на ділянках довжиною 150-200 м. у межах будівництва транспортної розв’язки (цілодобово);

- вул. Серафимовича - часткове обмеження руху в межах будівництва транспортної розв’язки (цілодобово);

- вул. Набережно-Хрещатицька на ділянці від вул. Верхній і Нижній Вал до вул. Андріївської - часткове обмеження на одну смугу та від вул. Андріївська до вул. Г.Сковороди - часткове обмеження на 2 смуги; від вул. Г.Сковороди до вул. Нижній Вал - часткове обмеження руху на одну смугу (цілодобово).