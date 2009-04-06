Тимошенко висловила співчуття Сільвіо Берлусконі
19:47, 06 квітня 2009Суспільство
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Прем`єр надіслала телеграму
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО направила телеграму-співчуття голові Ради міністрів Італійської Республіки Сільвіо БЕРЛУСКОНІ у зв’язку із землетрусом, що стався в області Абруццо.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів.
„У тяжкі для всього італійського народу часи жалю і скорботи ми поділяємо гіркоту понесених втрат та щиро сумуємо за загиблими. Від імені уряду України та від мене особисто прошу передати співчуття рідним та близьким постраждалих і загиблих”, - йдеться у телеграмі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в центральній італійській області Абруццо стався сильний землетрус. За останніми даними, загинули понад 100 осіб.
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