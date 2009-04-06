Загострилося протистояння між власниками ринку і підприємцями

У Чернігові виникло протистояння між власниками ринку “Центральний” і підприємцями.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків Управління МВС в Чернігівській області, сьогодні о 3.30 ранку до чергової частини Чернігівського міськвідділу міліції надійшла інформація, що на ринку "Центральний" розпочалися демонтажні роботи "речової" частини, що належать ТОВ "Коопринок" та ТОВ "Сервіс-центр".

Як повідомили працівники ринку, виникло силове протистояння між підприємцями і співробітниками охоронного агентства, з яким власники ринку мають договір про охоронні послуги. Охоронці з середини оточили територію ринку для забезпечення демонтажних робіт і застосували балончик зі сльозогінним газом. Одного постраждалого підприємця було госпіталізовано до лікарні.

За даними міліції, слідчо-оперативні групи Чернігівського міськвідділу міліції та УМВС в області, а також наряди патрульної служби та спецпідрозділу "Беркут", які прибули місце події, втрутилися у ситуацію і припинили демонтажні роботи.

За словами керівника профспілки підприємців ринку Руслана МАРТИНЮКА, знаючи про можливе проведення демонтажу торгових рядів, працівники ринку залишили чергових на ніч. Коли почалися роботи, вони викликали решту працівників, які виступали проти реконструкції ринку. За даними профспілки, всього у протистоянні вночі брали участь близько 150 підприємців.

У свою чергу, представники товариств-власників ринку заявили, що мають усі дозволи на проведення реконструкції ринку, а роботи розпочали вночі, щоб за добу підготувати майданчик до реконструкції. Роботи з демонтажу виконувала підрядна організація, що має реконструювати ринок.

Як повідомили у відділі зв`язків з громадськістю міськради, виконавчий комітет Чернігівської ради сьогодні на позачерговому засіданні прийняв рішення призупинити дію свого рішення про надання дозволу на реконструкцію частини ринку "Центральний".

Присутній на засіданні директор ТОВ "Коопринок" Юрій БОГАЧЕНКО, який є співвласником ринку, заявив про безпідставність звинувачень у незаконному демонтажі ринку. "Все місто знало, що готується проект, ми пройшли усі інстанції", - сказав він. За його словами, протистояння між керівництвом ринку і підприємцями є штучним.

Керівництво ринку заявляє, що 200 підприємців підписали документ про надання згоди на проведення реконструкції.

Разом із тим, як повідомив на засіданні виконкому Р.МАРТИНЮК, є 250 заяв підприємців, в яких йдеться, що керівництво ринку не узгодило з ними дату реконструкції і взагалі не попередило їх про демонтаж торгових рядів, через це їм завдано матеріальних збитків і вони втратили свої робочі місця.

Під час засідання виконкому представники підприємців зачитали звернення до міського голови Чернігова, в якому вони вимагають зупинити реконструкцію ринку і здійснювати її лише після укладення договорів про надання нових робочих місць. Також пролунала пропозиція передати ринок у комунальну власність міста.

Міський голова Олександр СОКОЛОВ зазначив, що здивований таким початком реконструкції ринку. Він також зауважив, що запропонованим проектом реконструкції майже удвічі скорочуються робочі місця на ринку, й керівництво мало б запропонувати підприємцям договори про торгівлю на інших ринках міста, але не зробило цього. (Зараз на ринку понад 700 робочих місць, а в проекті реконструйованого ринку передбачено лише 380 – УНІАН).

"Я визнаю, що реконструкція потрібна, але слід усі питання вирішувати за столом переговорів", - сказав О.СОКОЛОВ. Він також підкреслив, що доки всі питання не будуть узгоджені і не будуть укладені договори, виконком не дасть дозвіл на реконструкцію ринку.