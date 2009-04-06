Заборгованість ЧФ становить половину боргу Севастополя

Заборгованість підприємств Чорноморського флоту Російської Федерації перед Головним управлінням Пенсійного фонду України в Севастополі сктановить вже половину загальноміського боргу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на апаратній нараді.

«Будівельне управління (Будівельне управління ЧФ РФ, яке ще з минулого року є найбільшим у місті боржником до ПФУ - УНІАН) взагалі можуть скасувати, у нас є інформація, що наприкінці квітня підприємство ліквідують, а борги залишаться?», - сказав С.КУНІЦИН.

Він також повідомив, що в Будівельному управлінні і на 13-му заводі Чорноморського флоту борг із зарплати перевищує 7 млн. грн.

«Це вже не політика, це наші люди, севастопольці, їхні сім`ї, їхній добробут. І наш головний біль. Ситуація, як мовиться, виходить за рамки, і потрібно задіювати всі важелі», - наголосив С.КУНІЦИН.

У свою чергу, начальник Головного управління ПФУ в Севастополі Тетяна КРАВЦОВА повідомила, що ситуація з боргами з відрахувань до Пенсійного фонду Будівельного управління і ряду інших підприємств Чорноморського флоту Росії так і не зрушилася з «мертвої точки».

За її словами, «цією проблемою в Україні вже займаються два міністерства - праці та соціальної політики і МЗС».

«Будівельне управління ЧФ РФ заборгувало 4 мільйони гривень до Пенсійного фонду, є борги 13-го заводу. Вже і телеграми надсилали, і Київ з Москвою спілкується, але борги ніхто не погашає», - сказала Т.КРАВЦОВА.