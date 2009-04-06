Міліція обіцяє гроші за інформацію про розстріл інкасаторів

Міліція Харківської області встановила винагороду в розмірі 500 тис. грн. за інформацію про нападників, які 2 квітня розстріляли інкасаторів у Харкові.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на начальника обласної міліції Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня у Харкові було вчинено напад і вбивство трьох інкасаторів. Жінку, яка стала свідком нападу, було поранено. Нападники, яких, за попередніми даними, було двоє, застосували автоматичну зброю. Підозрювані у скоєнні злочину зникли з місця злочину на двох автомобілях, один з яких інкасаторський ВАЗ 2109. За кілька годин останній було знайдено за кілька кварталів від місця події. За даними міліції, нападники викрали 300 тис. грн. банківських грошей. Наприкінці минулого тижня міліція оприлюднила фотороботи двох нападників.