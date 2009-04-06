Парламент погодився вважати безробітними власників земельних ділянок

Верховна Рада України ухвалила закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості членів особистих селянських господарств”.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 341 із 427 народних депутата України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено право на реєстрацію у службі зайнятості значної частини жителів сільської місцевості, які мають у власності земельні ділянки і вважаються членами особистих селянських господарств.

Зокрема, змінами до закону "Про зайнятість населення" встановлюється, що члени особистих селянських господарств належать до категорії зайнятого населення в разі, якщо робота в цьому господарстві для них є основною і розрахунковий місячний дохід на одного члена дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Порядок визначення розрахункового місячного доходу на одного члена особистого селянського господарства встановлює Кабінет міністрів України.

Також ухваленим законом внесено зміни до закону "Про особисте селянське господарство", якими передбачено, що члени особистих селянських господарств підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню та пенсійному забезпеченню. Загальнообов`язкове державне соціальне страхування членів особистих селянських господарств здійснюється в порядку, встановленому законом.

Пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств та сплата ними страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування здійснюються відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення та загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2009 року набув чинності закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення”. Цим законом, серед іншого, було прийнято зімни до законів “Про зайнятість населення” та “Про особисте селянське господарство”.

Документом було анульовано другу частину статті 8 “Про особисте селянське господарство”, якою визначалося, що члени особистого селянського господарства належать до категорії зайнятого населення в разі, якщо розрахунковий місячний дохід на одного члена дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 4,8 млн. селянських домогосподарств.