Нову серію "Гри престолів" виклали в інтернет за п'ять днів до прем'єри. За інформацією The Independent, у витоку, ймовірно, винувато підрозділ HBO в Іспанії.

Як повідомляється, HBO Spain 16 серпня відкрила доступ до нової серії для передплатників, де вона була доступна як мінімум годину. Кадри з шостої серії «Гри престолів» і двохвилинний відеоролик були опубліковані в кількох соцмережах. Пізніше кадри були видалені, однак спойлери до нової серії вже розійшлися в соцмережах.

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Як повідомляв УНІАН, раніше хакери збиралися отримати за вкрадені сценарії "Ігри престолів" близько 6 мільйонів доларів в біткоїнах. З якої причини зірвалися переговори з HBO про викуп, невідомо.