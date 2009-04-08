Євробачення-2009: на кого ставлять букмекери

Співак з білоруським корінням Олександр Рибак, який представляє Норвегію на "Євробаченні-2009" з піснею Fairytale ("Казка"), є фаворитом найбільших букмекерських контор світу, повідомляє РІА "Новости".

Так, наприклад, він лідирує серед гравців відомих британських Ladbrokes і Bet365. Після Рибака більшість гравців Ladbrokes ставлять на Грецію, а за нею на Туреччину і шведську виконавицю Малену Ернман.

На думку букмекерів, шанси інших виконавців Північних країн невеликі. Данському виконавцеві Брінку (Niels Brinck Kristensen), який виступить з піснею Belive Again, гравці пророкують 14 місце, відзначає агентство.

Анастасія Приходько, яка виступить за Росію з композицією "Мамо", на 15-му. За нею йде фінський гурт Waldo`s People з піснею Lose Control.

Ladbrokes на сьогоднішній день один з лідерів серед британських букмекерських контор і найстаріша в світі - прийом ставок ведеться з 1800 року. У власності компанії близько 2 тисяч пунктів прийому ставок.

Букмекерська контора Bet365 має в своєму розпорядженні 59 офісів і приймає близько 350 тис. ставок кожного тижня. Створена у Великій Британії і веде свою діяльність з 1974 року.

Конкурс пісні "Євробачення-2009" стане 54-м за рахунком, його півфінали пройдуть 12 і 14 травня, фінал - 16 травня. Росія отримала право проведення конкурсу після перемоги в 2008 році на конкурсі в Бєлграді Діми Білана.