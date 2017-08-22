Більше половини українців негативно ставляться до союзу з Росією та Білоруссю - опитування

Відсоток негативного ставлення населення України до союзу України з Росією та Білоруссю на сьогодні становить 62%. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування "До 26-ї річниці Незалежності України: тенденції змін громадської думки", презентованих у Інституті соціології НАНУ.

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Соціологи зазначають, що найвагоміші зміни у геополітичних орієнтаціях населення України сталися у 2014 році: відсоток тих, хто позитивно ставився до приєднання України до союзу з Росією та Білоруссю, впав із 49% у 2013 році до 25% у 2014-му і нині становить 20%.

"Натомість відсоток негативного ставлення до такого союзу зріс за відповідний період з 28% до 54%, а сьогодні, у 2017 році, становить 62%", - зазначається в результатах дослідження.

Зауважується, що нині негативне ставлення до союзу України з Росією та Білоруссю переважає майже в усіх регіонах, але різною мірою. Так, найнегативніше подібну перспективу сприймають у Західному регіоні (88% - негативно і лише 4% - позитивно) та у Центральному (71% - негативно і 14% - позитивно).

Водночас, значно менше переважає негативне ставлення у Східному регіоні (46% - негативно і 32% - позитивно) та на Донбасі (33% і 29%, відповідно).

У той же час, соціологи наголошують, що на Донбасі значна частина опитаних (38%) не змогла визначитися у цьому питанні. А в Південному регіоні позитивне і негативне ставлення до подібного союзу з Росією та Білоруссю виявилися рівними (37% - позитивного ставлення і 37% - негативного).

*** Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Інститутом соціології НАН України у співпраці з Благодійним фондом " Інтелектуальна перспектива" з 3 по 25 липня 2017 року за квотною вибіркою, що представляє доросле населення, починаючи з 17 років.

Опитування здійснювалося у всіх областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Усього було опитано 1800 осіб. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.