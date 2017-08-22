Творці "Гри престолів" показали, як знімали побоїще з Ходоками (відео)

Телеканал HBO виклав у мережу відео, в якому розповідається і показується, як знімалися батальні сцени за Стіною на Півночі в останній серії, що вийшла.

Першу частину сцен 6 серії 7 сезону "Гри престолів" знімали в Ісландії. Головна проблема зйомок була в тому, що світловий день короткий, тому знімати треба було оперативно.

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Другу частину знімали у Белфасті в Північній Ірландії, і там довелося штучно створювати зиму. Скелі покривали білою фарбою і снігом, а озеро зробили, залив асфальтом залишки покинутій каменоломні і уклавши зверху штучний лід, пише "Страна".

Ще частина сцен знімали в павільйонах. Зокрема, там була знята сцена з зомбі-ведмедем. Тварина, звісно, практично повністю намалювали при постобробці, на зйомках його роль виконував статист у зеленому костюмі з каркасом голови ведмедя на палиці.

В павільйоні ж знімали і сцену, в якій віхти ("живі мерці") і деякі люди провалювалися під лід.

Драконів, як завжди, зображували за допомогою CGI, а під час зйомок використовували механічні зелені конструкції та піротехніку, щоб зобразити драконівські вогонь.