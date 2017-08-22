Прокуратура виявила факти тортур в одеському СІЗО, де по-звірячому вбили співробітницю

Прокуратура Одеської області заявляє, що в Одеському СІЗО, де арештант вбив і розчленував жінку-інспектора, виявлено факти катувань ув'язнених. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прокурор Одеської області Олег Жученко.

Він зазначив, що прокуратура області розслідує факти службової недбалості співробітників ізолятора, через яку стало можливим скоєння жорстокого вбивства працівниці закладу.

«Під час перевірки стану дотримання прав людей, які утримуються в слідчому ізоляторі, прокуратура виявила факти нелюдського поводження з в'язнями та почала розслідування за фактом перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України)», - сказав Жученко.

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Прокурор зазначив, що в ході розслідування встановлено «кричущі факти» поводження з ув'язненими з боку працівників пенітенціарної установи.

У зв'язку з цим прокуратура змінила правову кваліфікацію в кримінальному провадженні щодо перевищення службових повноважень на ч. 2 ст. 127 КК України (катування). За вказаний злочин передбачено покарання до 10 років ув'язнення.

Зокрема, за словами Жученка, прокуратура виявила факти вибіркового ставлення працівників установи до деяких арештантів, надання їм преференцій.

«Зокрема, після вбивства співробітника СІЗО обшуки та інші заходи проводилися не в усіх камерах. В деякі місця тримання ув'язнених співробітники установи взагалі не заходили і не перевіряли дотримання режимних вимог», - наголосив Жученко.

Поряд з цим документація, яку вивчили слідчі прокуратури, свідчить про проведення обшуків і всіх необхідних заходів у всіх камерах і корпусах. У зв'язку з цим розпочато розслідування за фактом службового підроблення (ч.1 ст. 366 КК України).

Наразі слідчі прокуратури проводять обшуки в приміщеннях пенітенціарної установи.

Жученко наголосив, що прокуратура Одеської області неодноразово заявляла про порушення умов тримання засуджених, затриманих, порушення їхніх базових конституційних прав на території регіону.

«Тільки за 2017 рік на порушення вимог закону в Одеському та Ізмаїльському СІЗО прокуратурою внесено 30 документів реагування», - зазначив він і додав, що за поточний рік прокуратура звернулася із 40 документами реагування на порушення закону в трьох колоніях регіону.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одеському СІЗО 39-річний арештант вбив і розчленував співробітницю ізолятора.

Поліція почала розслідування за п.13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим вчинення ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко, арештант, підозрюваний у скоєнні вбивства і розчленуванні жінки-інспектора, практично безконтрольно проживав не в камері, а в господарському блоці, куди заманив жертву.

Начальника СІЗО відсторонено від виконання службових обов'язків.

Священик УПЦ КП, капелан СІЗО Дмитро Краснобаєв у Facebook повідомив, що в СІЗО після вбивства жінки-інспектора б'ють інших арештантів.

19 серпня співробітники прокуратури області спільно з представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в регіоні Анатолієм Пазичуком провели перевірку дотримання прав ув'язнених в ізоляторі.

За результатами перевірки розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень).