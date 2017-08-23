Порошенко: окупантів з РФ від українського прапора корчить, як чортів від ладану, тому вони й кинули за грати кримчанина Балуха

Президент України Петро Порошенко заявив, що окупантів РФ від українського прапору корчить, як чортів від ладану, тому вони й кинули за грати кримчанина Володимира Балуха. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час церемонії урочистого підняття Державного Прапора України на Софійській площі в Києві.

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«Наш обов’язок – як перед минулими, так і перед прийдешніми поколіннями - зробити усе можливе, щоб синьо-жовтий прапор знову гордо майорів над усією територією України, включно з Кримом, Севастополем, Донбасом», - заявив він.

«Російських окупантів від українського прапора корчить, як чортів від ладану. Тому вони й кинули за грати кримчанина Володимира Балуха, - за те, що він на українській землі Криму над своєю домівкою вивісив український прапор. Балух знав, чим ризикує, але свідомо пішов на цей мужній вчинок. Володимир буде вільним, і Крим буде вільним від Росії та її "зелених чоловічків"», - запевнив президент.

Як повідомляв УНІАН, Роздольненський суд окупованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб.

ФСБ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району анексованого Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин в будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Балух, виявили 90 набоїв і кілька тротилових шашок. Захист українця наполягає, що всі ці предмети йому підкинули. Підконтрольна Кремлю влада Криму поставила вимогу Балуху зняти встановлену 29 листопада на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через розміщену на стіні табличку і прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.