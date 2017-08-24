Королева Великобританії привітала українців з Днем Незалежності

Королева Великобританії Єлизавета II привітала Україну з 26-ю річницею незалежності. Про це повідомляє прес-центр посольства Великобританії в Україні на сторінці в Twitter.

"Мені приємно послати Вам вітання на честь святкування Дня Незалежності з найкращими побажаннями до народу України і побажати щастя на наступний рік", - йдеться в повідомленні королеви.

Також посольство повідомило, що британська влада і надалі будуть підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України і допомагати в її боротьбі проти російської агресії.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також привітав Україну з Днем Незалежності.

Він зазначив, що уряд Канади підтверджує свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також зусиль України щодо розвитку демократії, верховенства права і сталого економічного розвитку і додав, що Канада готова продовжувати взаємовигідне співробітництво з Україною, зокрема в сфері торгівлі.

"Канада з нетерпінням чекає продовження тісної співпраці з Україною в сферах загального інтересу, в тому числі в імплементації Угоди про вільну торгівлю, яка набула чинності 1 серпня", - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко з нагоди Дня незалежності нагородив орденами двох кримськотатарських діячів, які зазнали переслідувань в Криму після його окупації Росією.