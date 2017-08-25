"Відмовилася від естради в РФ і побажала Путіну потрапити в пекло": Анастасія Приходько стала заслуженою артисткою України

Популярна співачка Анастасія Приходько отримала звання заслуженої артистки України. Про це повідомляється прес-служба Адміністрації президента України.

Приходько була нагороджена за значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток країни і високий професіоналізм.

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У мережі українську співачку привітали і акцентували увагу на тому, що вона не проміняла рідну країну на російський ринок.

"Моя сестричка - Заслужена артистка України! Нарешті!", - пише Назар Приходько.

В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що зараз вона вирішила для себе писати українську музику. "Це моє ставлення до України. Я вирішила для себе, що хочу писати українську музику, українські тексти. І я намагаюся змінитися, підтримувати українську культуру і мову", - пояснює співачка.

Зараз Приходько займається не тільки творчістю - зі своєю сім'єю усіма силами підтримують військових, але про це вона розповідати не любить.

Також українська співачка різко відгукувалася про президента РФ Володимира Путіна.

"Він перетворився з нормального президента з 2000-х років року в повни виплодок пекла. Не знаю, мені дуже хочеться вірити, що рай і пекло існують, і я хочу, щоб він потрапив до пекла. Він не мав на це все жодного права ", - заявляла Приходько.