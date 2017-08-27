На Житомирщині для запобігання пожежам рятувальники провели рейд лісовими масивами

На Житомирщині для запобігання пожежам провели рейд лісовими масивами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, рятувальники спільно з лісівниками та поліцейськими проводять роз’яснювальну роботу з відпочиваючими у лісових масивах.

Аби попередити виникнення пожеж в екосистемах у спекотну вітряну погоду, 26 серпня фахівці Служби порятунку «101» Житомира, Новоград-Волинського, Ємільчинського та Ружинського районів спільно із працівниками лісової охорони та Національної поліції вирушили до лісових масивів, та лісопаркових зон, де найчастіше місцеве населення відпочиває у вихідні дні.

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Під час профілактичних рейдів вони провели роз’яснювальну роботу з відвідувачами, які щойно вирушили до лісу, також поспілкувалися з рибалками та з відпочивальниками, котрі обрали для дозвілля гідропарк Житомира і прилеглий лісовий масив.

Кожному були вручені листівки із правилами безпечної поведінки в лісових масивах та присадибних ділянках, що межують з екосистемами та проведені роз’яснювальні бесіди щодо тимчасової заборони купатися в річці Тетерів.

Рятувальники зауважили, що не заперечують проти відпочинку на лоні природи, однак він повинен виключати будь-яку загрозу виникнення пожеж.