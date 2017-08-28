Російський актор, який воює в АТО за Україну, не відкидає помсти йому за це

Відомий за зйомками у фільмі "Грозові ворота" російський актор Анатолій Пашинін воює на боці українців у війні з Росією на території Донбасу. В інтерв'ю ТСН він розповів, що не відкидає ймовірної помсти йому за це.

"Я знаю, що коли з Києва вивозять двох моїх друзів й одного довозять до Бєлгорода трупом, бо він був на інсуліні. Іншого вивезли і я не знаю, що з ним. Звичайно, я не знаю, що буде. Я нічого не виключаю", - відповів він на питання про ймовірність нападу на нього або помсти.

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При цьому Пашинін вважає, що тут набагато безпечніше й краще.

"Я знаю, що коли стріляють, то хлопці знають, що треба відкрити аптечку, засунути ізраїльський пакет, який кров зупиняє. Я собі думав, коли "Хіміка" поранило: "Чорт забирай, мене б на цивілці десь би шльопнули, а хто мені засуне в дірку цей пакет". Тут і для мізків корисніше. Вони зайняті роботою", - переконаний російський актор.

Як повідомляв УНІАН, Пашинін уже більше місяця воює у 8-му батальйоні "Української добровольчої армії".