Самі вдома: у Луцьку перехожі та поліцейські врятували хлопчика від ймовірного падіння з вікна (відео)
20:49, 28 серпня 2017Суспільство
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У вікні сьомого поверху люди побачили маленького хлопчика, який стояв на підвіконні і голосно просив їсти для себе та братика.
Самі вдома: у Луцьку перехожі та поліцейські врятували хлопчика від ймовірного падіння з вікна
У вікні сьомого поверху люди побачили маленького хлопчика, який стояв на підвіконні і голосно просив їсти для себе та братика. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Перехожі викликали копів. Ті з'ясували, що у зачиненій квартирі двоє діток 4 та 5 років. Говорили з малечею через двері, просили не підходити до вікна, бо його нижня частина була відчинена. Водночас розшукали власницю квартири.
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня в Одесі вночі через пожежу в 16-поверховому житловому будинку евакуювали 120 осіб.
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