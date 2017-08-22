В Одесі вночі через пожежу в 16-поверховому житловому будинку евакуювали 120 осіб

В Одесі в ніч на 22 серпня через пожежу в 16-поверховому житловому будинку евакуювали 120 осіб, вогонь пошкодив міжповерхове перекриття. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 2:42 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в 16-поверховому житловому будинку по вул. Академіка Глушка (Київський район міста).

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О 2:47 на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Під час проведення розвідки було встановлено, що горить 4-кімнатна квартира на 13 поверсі.

«Рятувальники працювали за підвищеним рангом виклику «Ранг-2». Внаслідок впливу надзвичайно високої температури виникли механічні пошкодження перекриття будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 120 і врятували 20 осіб. О 4:15 пожежу було локалізовано і о 7:33 ліквідовано», - повідомили в главку.

Зазначається, що вогонь знищив вищеназвану квартиру і домашнє майно. Також у результаті НП пошкоджено перекриття між 13 і 14 поверхами. Загиблих і постраждалих немає. На даний час причина пожежі встановлюється. До її гасіння залучалося 19 одиниць техніки і 69 чоловік особового складу, з них від ГУ ДСНС 13 одиниць техніки і 52 чоловіки особового складу.