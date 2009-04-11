Туроператори знижують ціни в Криму

Севастопольські туристичні оператори знижують або залишають ціни на рівні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив завідувач сектору туризму управління культури та туризму Севастопольської міської державної адміністрації Сергій БАЛАНДЮК на засіданні колегії адміністрації.

За його словами, «унаслідок падіння попиту на відпочинок, бронювання турів відбувається не так жваво, як передбачалося, навіть є випадки відмов від уже заброньованих турів».

«Щоб на базах відпочинку Севастополя, у готелях міста місця не залишилися незаповненими, щоб сьогоднішня ситуація не обернулася для їхніх господарів упущеною вигодою, севастопольські суб`єкти туризму не піднімають цього року ціни на відпочинок, багато хто залишив торішні ціни і навіть знизив їх», - повідомив С.БАЛАНДЮК.

Він також зазначив, що цього року Севастополь був представлений на різних міжнародних туристичних ярмарках і виставках, зокрема, у Відні, Берліні, Москві, Києві та Ялті. Чиновник стверджує, що «туристичний імідж Севастополя стає дедалі привабливішим». За його словами, цього року, як очікується, у Севастопольський морський торговий порт зайдуть 160 круїзних теплоходів.

За даними сектору туризму управління культури й туризму міськадміністрації, в Севастополі зареєстровано більш як 190 об`єктів розміщення туристів: 57 готелів і гостьових будинків, 5 санаторіїв і профілакторіїв, 10 пансіонатів, 6 оздоровчих комплексів, 4 автокемпінги, 19 дитячих оздоровчих таборів, 3 мотелі, 80 баз відпочинку та об`єктів, прирівняних до них, 5 яхт-клубів і низка сезонних туристичних стоянок.