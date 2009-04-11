У Вербну неділю в Києві пройде дощ

12 квітня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У західних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди сильні зливи, на решті території без опадів, лише вдень по півночі місцями можливий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на заході та півдні місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі у західних областях 3-8° тепла, на Лівобережжі 3-8° морозу, на решті території від 1° морозу до 4° тепла; вдень в Україні 9-14° тепла; на Закарпатті вночі 6-11° тепла, вдень 16-21°.

На Київщині утримається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі по області від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14° тепла. По м. Києву температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.